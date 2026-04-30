Alaska Airlines, la quinta più grande compagnia del Nord America per numero di passeggeri trasportati, è sbarcata in Europa, scegliendo Roma Fiumicino come primo hub del Vecchio Continente ad essere collegato con Seattle. È infatti atterrato ieri mattina al Leonardo da Vinci il primo volo no stop tra la Città Eterna e la Emerald City, che ha rappresentato un traguardo storico per l’aviazione italiana.

Alaska Airlines era infatti l’ultima tra le major dei cieli americani a non avere un volo diretto con l’Europa. La scelta di Roma, che ha anticipato anche Londra (il volo sarà inaugurato a fine maggio) indica l’interesse della compagnia verso il nostro Paese, ma anche per tutta l’area del Mediterraneo.

“Roma è molto vicina ai nostri cuori. Abbiamo voluto portare la West coast in Italia. Siamo i primi a collegare Seattle e siamo pieni di aspettative per questa nuova avventura” ha dichiarato Eric Edge, vicepresident brand and marketing di Alaska Airlines.

I dettagli del volo

Il nuovo volo, giornaliero fino al 23 ottobre, parte alle 17.30 da Seattle per arrivare alle 13.15 a Roma del giorno successivo. Viceversa il decollo è previsto per le 15,25 con arrivo negli Usa per le 17,45. Il nuovo collegamento viene considerato strategico anche da Adr, perché apre nuove possibilità di connessione con le Hawaii e le isole pacifiche, finalmente raggiungibili con un solo scalo.

“Dal nostro hub possiamo volare verso 140 destinazioni, tra cui le Hawaii, le isole del Pacifico fino a molte destinazioni asiatiche. Penso che sia un’occasione importante per tutti”, ha aggiunto Edge. Il nuovo collegamento è operato con un Boeing 787-9 Dreamliner, con la nuova livrea di Alaska ed è dotato di 34 posti suite di business class. “L’esperienza riflette l’attenzione e l’ospitalità tipiche della West Coast - ha concluso Edge”, mentre i colori dei nuovi aerei ricordano l’aurora boreale. Garantiamo quindi un’esperienza unica ai nostri viaggiatori europei che ancora non ci conoscono”.