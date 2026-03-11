Aumentano i turisti stranieri in Italia nel 2025 e la spesa complessiva sale a 56 miliardi di euro anche se quella pro capite ha visto un “modesto aumento”, con la bilancia turistica che vede così un avanzo di 22,8 miliardi (21,2 nel 2024), pari all'1% del Pil.

È quanto emerge dai dati provvisori della Banca d'Italia secondo cui la spesa degli stranieri in Italia è cresciuta sia per i viaggiatori della Ue sia per quelli extra-Ue (del 4,1 e del 5,5%).

La spesa degli italiani all'estero è aumentata soprattutto nelle destinazioni della Ue (5,1 per cento) e, in misura assai più contenuta, in quelle extra-Ue (1,3%).

“I dati diffusi da Bankitalia sulla crescita del turismo in Italia sono estremamente confortanti. Viviamo una fase segnata da nuove tensioni e incertezze sul piano internazionale, e siamo chiamati ad affrontare nuove e complesse sfide globali, ma la nostra industria turistica ha dimostrato già in passato una resilienza straordinaria, riuscendo a trovare risorse e alternative in momenti difficili” dice il ministro Daniela Santanché.

La titolare del dicastero si impegna anche a sostenere il settore. “Come Ministero del Turismo continueremo a sostenere il settore, accompagnandone la crescita e rafforzando le strategie di promozione e di sviluppo sui mercati interni ed europei, oggi più strategici che mai. Il turismo rappresenta uno degli asset fondamentali della nostra economia e intendiamo lavorare con determinazione perché continui a generare valore, occupazione e opportunità per i territori”.