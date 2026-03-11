Apre Corinthia Rome: la fotogallery

Corinthia Hotels debutta in Italia con l’apertura del Corinthia Rome , indirizzo luxury affacciato sulla storica Piazza del Parlamento . L’hotel nasce dal restauro dell’ex sede di rappresentanza della Banca d’Italia, palazzo neoclassico progettato da Pio e Marcello Piacentini tra il 1913 e il 1921.

L’intervento ha riportato alla luce affreschi, stucchi, soffitti dipinti e dettagli in marmo degli anni Venti, restituendo all’edificio l’eleganza originaria.

La struttura conta 60 camere, di cui 21 suite, concepite come residenze private con soffitti alti e grandi finestre affacciate sui tetti di Roma o sulla corte interna. Tra gli spazi più iconici emerge la Theodoli Heritage Suite, ricavata nell’antica Sala del Consiglio e impreziosita dagli affreschi di Giulio Bargellini e dal soffitto dipinto da Guglielmo Janni.