Apre Corinthia Rome: la fotogallery

Corinthia Hotels debutta in Italia con l’apertura del Corinthia Rome, indirizzo luxury affacciato sulla storica Piazza del Parlamento. L’hotel nasce dal restauro dell’ex sede di rappresentanza della Banca d’Italia, palazzo neoclassico progettato da Pio e Marcello Piacentini tra il 1913 e il 1921.
L’intervento ha riportato alla luce affreschi, stucchi, soffitti dipinti e dettagli in marmo degli anni Venti, restituendo all’edificio l’eleganza originaria.
La struttura conta 60 camere, di cui 21 suite, concepite come residenze private con soffitti alti e grandi finestre affacciate sui tetti di Roma o sulla corte interna. Tra gli spazi più iconici emerge la Theodoli Heritage Suite, ricavata nell’antica Sala del Consiglio e impreziosita dagli affreschi di Giulio Bargellini e dal soffitto dipinto da Guglielmo Janni.
Il progetto segna anche il debutto romano dello chef Carlo Cracco, che firma l’intera proposta gastronomica con il ristorante gourmet Viride, La Piazzetta e l’Ocra Bar. Nel caveau storico prende forma la Corinthia Spa, ispirata ai rituali termali romani e sviluppata con i brand Seed to Skin e 111Skin London.
Proprietà dei Reuben Brothers, l’hotel rafforza il posizionamento di Roma nel segmento dell’hospitality di alta gamma.
Remo Vangelista