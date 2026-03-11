American Airlines, stop ai voli per Doha fino a maggio

American Airlines ha deciso di prorogare la sospensione dei voli per Doha per diverse settimane. La tratta operata dal vettore dal Philadelphia International Airport al Doha Hamad International non riprenderà prima di inizio maggio. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le nostre compagnie aeree partner per assistere i clienti che viaggiano tra il Medio Oriente e le città europee con voli per gli Stati Uniti durante questo periodo” ha dichiarato la compagnia aerea.

American Airlines sta inoltre posticipando la ripresa dei voli da New York JFK a Tel Aviv al 23 aprile. In entrambi i casi la motivazione riguarda le preoccupazioni per la sicurezza e le difficoltà nel garantire rotte aeree sicure attraverso la regione.

La Faa - spiega TravelMole - ha imposto restrizioni al sorvolo dell’Iran e di alcune parti dell’Iraq e ha emesso un avviso di sicurezza per gran parte della regione del Golfo.

American Airlines offre ai passeggeri interessati rimborsi completi o riprenotazioni senza costi aggiuntivi.

La sospensione ha ripercussioni anche sui clienti American che prenotano voli di collegamento a lungo raggio verso l’Asia e oltre tramite il partner Qatar Airways.