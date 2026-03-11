Ryanair porta a 58 le rotte da Pisa nella summer

Saranno 58 in totale le rotte che verranno operate da Ryanair a Pisa nel corso della stagione estiva, due delle quali novità assolute (Bratislava e Rabat). Grazie ai 9 aerei posizionati sullo scalo toscano la low cost rafforzerà quindi l’impegno sul Galilei grazie anche all’aumento delle frequenze su numerose tratte, tra cui Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos (Grecia), Tirana e Trapani-Marsala.

“Il network di 58 rotte e l’introduzione dei nuovi collegamenti per Bratislava e Rabat rafforzano ulteriormente la connettività dello scalo, sostenendo la crescita dei flussi turistici e, più in generale, la mobilità dei passeggeri – sottolinea Toscana Aeroporti -. La collaborazione con Ryanair, partner storico di Toscana Aeroporti, continua a rappresentare un elemento chiave per lo sviluppo del traffico aereo e per la competitività del territorio”.

Grazie alla programmazione estiva Ryanair punta a raggiungere quota 4,5 milioni di passeggeri all’anno su Pisa.