Il Qatar ha attivato una strategia coordinata con l’obiettivo di aiutare i viaggiatori i cui voli sono stati ritardati a causa della chiusura dello spazio aereo dovuta al conflitto in Medio Oriente (i voli in partenza dall’area sono in costante aggiornamento).

“Visit Qatar continua a lavorare in modo coordinato con le autorità locali, il settore turistico e quello alberghiero per garantire in ogni momento la sicurezza, il benessere e il comfort di tutti i visitatori coinvolti”, spiega l’ente di promozione in un comunicato.

Secondo il piano, come riporta hosteltur.com, ai visitatori interessati sarà prolungato il soggiorno in Qatar senza alcun costo aggiuntivo, poiché sarà interamente coperto da Qatar Tourism, fino a quando potranno proseguire il viaggio in sicurezza verso le destinazioni finali.

Inoltre, le autorità stanno facilitando la proroga dei visti per chi ne abbia bisogno. Le strutture ricettive e i partner turistici del Paese offrono assistenza completa ai viaggiatori, assicurando che gli standard di qualità e servizio siano mantenuti in ogni momento.

L’ente di promozione del Qatar ha annunciato, infine, che è stata attivata una linea telefonica di assistenza per qualsiasi viaggiatore che si trovi attualmente in Qatar e necessiti di aiuto, supporto operativo o informazioni.