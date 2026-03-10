Pantelleria e Lampedusa: prolungata la continuità territoriale a Dat Volidisicilia

E’ stato prorogato al prossimo 32 ottobre il mandato per i voli in continuità territoriale su Lampedusa e Pantelleria a Dat Volidisicilia. Le rotte verranno effettuate dagli scali di Catania, Palermo e Trapani con uno schedule che nella sostanza ricalca quello dello scorso anno.

Pressoché invariate rispetto al 2025 anche le tariffe, con l’unica incognita legata alle fluttuazioni del prezzo del carburante.

Per quanto riguarda il regolamento viene confermata la modifica varata lo scorso anno relativa ai voli da e per Lampedusa e che prevede la possibilità di cambio data e ora solo per i residenti nell’isola, mentre il cambio del nominativo non sarà impossibile. La norma non verrà applicata sui collegamenti con Pantelleria.