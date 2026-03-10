Vietnam Airlines: ambizioni di crescita sulla Milano-Hanoi

I viaggi leisure italiani fanno volare il traffico di Vietnam Airlines sulla rotta Milano-Hanoi (95% di load factor nei mesi di punta) e gli investimenti della compagnia asiatica per la stagione 2026. Oltre il 90% dei 30mila passeggeri che hanno usufruito del collegamento, lanciato lo scorso 1° luglio e in grado di operare 142 voli nella scorsa stagione, è infatti mosso da finalità turistiche.

“Gli ottimi risultati conseguiti lasciano prevedere un’ulteriore crescita quest’anno - ha dichiarato in visita a Milano Dang Minh Tung, direttore generale Vietnam Airlines Italia -: l’obiettivo è il superamento di quota 70mila passeggeri per 270 voli complessivi, favorendo una combinazione con i voli in partenza da Ho Chi Minh City verso l’Europa”.

Grazie al trasporto di beni elettronici, farmaceutici e campionature di design, “la rotta alimenta anche il segmento business, permettendo al Vietnam di proporsi in Asia come competitor diretto di Cina e Giappone”, conclude.