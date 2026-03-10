Lufthansa Group: le decisioni sulle sospensioni dei voli

Esce allo scoperto anche il Gruppo Lufthansa sulla situazione in Medio Oriente e in una comunicazione diffusa sui siti delle compagnie controllate (Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, Eurowings e Ita Airways) definisce la roadmap delle rotte sospese per via della situazione geopolitica e delle massicce restrizioni sul traffico aereo in atto.

Nel dettaglio saranno sospesi i voli da e per Dubai, Abu Dhabi, Dammam, Amman ed Erbil fino al 15 marzo; Beirut fino al 28 marzo, Tel Aviv fino al 2 aprile e Teheran fino al 30 aprile. I voli programmati da e per Riyadh (Lufthansa, Ita Airways) e Jeddah (Eurowings) continueranno.

Ai clienti in possesso di una prenotazione il gruppo consiglia di controllare lo stato del loro volo a Lufthansa.com prima di partire per l'aeroporto. Inoltre “i passeggeri di tutti i voli interessati del Gruppo Lufthansa verso le destinazioni sopra menzionate, i cui voli sono già stati cancellati, possono richiedere un rimborso completo a Centro di Assistenza | Lufthansa oppure tramite il loro agente di viaggi o una riprotezione su qualsiasi volo successivo operato da Lufthansa Group”.

Il gruppo tedesco ribadisce inoltre “che la situazione rimane dinamica e che i calendari potrebbero cambiare con poco preavviso. Lufthansa continua a lavorare in stretto coordinamento con le autorità competenti e riprenderà le operazioni normali non appena le condizioni lo permetteranno”.