La Fiermontina Luxury Home entra in Virtuoso

L’hôtellerie di alta gamma guarda al Salento. La Fiermontina Luxury Home entra nel network internazionale Virtuoso e rafforza la presenza della destinazione nei circuiti globali del turismo luxury.

Il consorzio riunisce oltre 1.200 agenzie e più di 20.000 travel advisor in 50 Paesi ed è tra i principali canali di vendita per il segmento high end.

Per la dimora leccese si tratta di un passaggio strategico. “Essere in Virtuoso valorizza la nostra identità di family business indipendente e rafforza il dialogo con advisor di alto profilo - spiega Alessandra Brucoli, sales and marketing manager di Fiermontina -. Siamo oggi l’unico hotel del Salento nel network”.

A Lecce l’hotel occupa una masseria del XVII secolo accanto alle mura storiche della città. La collezione riunisce cinque dimore tra Puglia (a Lecce include anche La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso e il Fiermonte Museum, dando vita a un originale albergo diffuso nel cuore del Barocco), Francia e Marocco.

