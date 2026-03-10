È volto a volto a sviluppare un ecosistema di intermobilità sostenibile e sempre più integrata il Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto da Ita Airways e Trenitalia (Gruppo FS Italiane). L’intento è di promuovere, grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale, una mobilità capace di integrare in modo fluido treno, gomma e aereo, migliorando l’esperienza di viaggio door-to-door dei passeggeri e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Il memorandum è stato firmato dagli ad di Ita Airways e Trenitalia, Joerg Eberhart e Gianpiero Strisciuglio. Presenti alla firma il presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli, l’ad e dg del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo.

“La firma del Memorandum of Understanding con Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - commenta Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - rappresenta un ulteriore passo in un percorso avviato nel 2023 sullo sviluppo del biglietto integrato Air-Rail. Oggi - continua - vogliamo compiere un salto di qualità: grazie all’utilizzo sapiente dell’Intelligenza Artificiale potremo intervenire in modo strutturale sugli ostacoli operativi dell’esperienza intermodale semplificando i processi, anticipando le esigenze dei clienti e rendendo gli spostamenti più efficienti e sostenibili”.

Laboratorio di sperimentazione

Prevista anche la costituzione di un AI Intermodality and Sustainability Lab congiunto, un laboratorio dedicato alla progettazione, sviluppo e sperimentazione di casi d’uso prioritari basati sull’intelligenza artificiale e sui dati, con particolare riferimento all’intermodalità, all’ottimizzazione dei flussi di viaggio, alla gestione predittiva della domanda e alla riduzione delle emissioni di CO₂.

“Ita Airways - aggiunge Eberhart - condivide con il Gruppo Ferrovie dello Stato l’ambizione e la missione di connettere i territori italiani, contribuendo inoltre a collegare l’Italia con il mondo. Per farlo è necessario integrare visione industriale, innovazione tecnologica e alleanze strategiche. Con la firma di questo memorandum costruiamo un ecosistema di mobilità realmente integrato e orientato al futuro”.

“Il memorandum - dichiara Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia - rafforza un’idea di mobilità che va oltre il singolo mezzo di trasporto e che va incontro a un sistema integrato, digitale e sostenibile al servizio del Paese. La collaborazione con Ita Airways ci permette di unire competenze per rendere l’esperienza di viaggio più semplice, continua ed efficiente, favorendo un’integrazione sempre più fluida tra treno, gomma e aereo”.

I punti del memorandum

Secondo il memorandum, Ita Airways e Trenitalia lavoreranno congiuntamente allo sviluppo di soluzioni innovative in grado di eliminare gli ostacoli che incidono sulla continuità del viaggio e sull’utilizzo combinato delle diverse modalità di trasporto. Opereranno inoltre per ottimizzare i collegamenti tra hub aeroportuali, stazioni ferroviarie e principali poli di attrazione, abilitare nuovi servizi digitali e modelli di business integrati e applicare l’intelligenza artificiale alla mobilità.

“Valorizziamo l’intelligenza artificiale e le soluzioni digitali avanzate come leve strategiche per rimuovere gli ostacoli ai progetti di intermodalità, ottimizzare i flussi, gestire in modo predittivo la domanda e contribuire alla riduzione delle emissioni” sottolinea Strisciuglio.