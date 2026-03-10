L’Istat conferma la crescita del turismo in Italia. Nel quarto trimestre del 2025 l’Istituto Nazionale di Statistica ha rilevato un aumento tendenziale dell’1% negli arrivi e del 2,9% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento è trainato dalla componente straniera (+5,1%), che rappresenta il 56,5% delle presenze totali.

Rispetto al 2024 le presenze dei turisti italiani sono aumentate nei mesi di ottobre e dicembre, mentre sono diminuite del 9,2% a novembre. Le presenze dei turisti stranieri sono invece aumentate in tutto il trimestre.

Secondo l’Istat, infine, la permanenza media negli esercizi ricettivi è stata pari a 2,82 notti, lievemente maggiore per gli stranieri (3,13 notti) rispetto agli italiani (2,50 notti). Nel quarto trimestre del 2025 si concentrano il 14,8% delle presenze turistiche annuali italiane.