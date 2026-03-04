“In un momento come questo rimanere nei luoghi europei, e in particolare nel Sud Italia, forse può essere una buona scelta, in attesa che il mondo si calmi un po’ e torni a essere tranquillo” . Con questo messaggio l’amministratore delegato di Enit Spa, Ivana Jelinic, lancia dal padiglione Italia di ITB Berlin la nuova campagna internazionale ‘Unforgettable Italy’.

Realizzata con la collaborazione del Ministero del Turismo, l’iniziativa muove nell’ottica di rilanciare i flussi nelle tre regioni colpite dall’Uragano Harry: Sicilia, Sardegna e Calabria. “Vogliamo ricordare - ha rimarcato Jelinic - che queste regioni sono in grado di ospitare i turisti come sempre. Gli eventi naturali capitano, ma i territori sanno reagire”.

Partita dalla Germania - primo mercato per l'incoming - la campagna coinvolgerà altri mercati europei. “Racconteremo queste regioni anche sul mercato austriaco e su quelli svizzero, francese spagnolo e statunitense” ha annunciato Jelinic.

“Sarà una campagna on top alle attività che Enit fa già ogni giorno, con un giusto storytelling per ognuna di queste tre regioni - ha precisato il cmo di Enit Spa, Mariano Bonavolontà -. Andremo a operare là dove è necessario per proteggere i flussi. Per questo motivo siamo partiti dall'analisi per poi andare a lavorare sul media plan. Ci siamo focalizzati sui mercati di provenienza e la pressione pubblicitaria sarà superiore sui bacini più attivi. Andremo a intercettare sia i mercati con i flussi maggiori, che quelli di seconda fascia, che sono assonanti per modalità di consumo, con una massiccia campagna OOH e digitale” ha aggiunto Bonavolontà.

