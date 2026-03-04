Restano ancora sospese le regolari operazioni di volo dei tre principali vettori del Golfo, vale a dire Emirates, Etihad e Qatar Airways, impegnate comunque in attività di rimpatrio dei cittadini stranieri presenti nelle aree di competenza o in territori limitrofi.

Per quanto riguarda la compagnia di Dubai, sul proprio sito internet informa che i voli sono sospesi fino alle 23,59 del 7 marzo ora locale e che seguiranno nuove indicazioni. Resta la raccomandazione a non recarsi in aeroporto se non si è ricevuto una notifica di convocazione per il volo. Stop fino alle 14 del 6 marzo in attesa di nuove indicazioni anche per la compagnia di Abu Dhabi.

Per quanto riguarda infine Qatar Airways, anche l’aerolinea di Doha sceglie una strada prudente: “Qatar Airways riprenderà le operazioni una volta che l'Autorità per l'Aviazione Civile del Qatar annuncerà la sicura riapertura dello spazio aereo qatarino. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 6 marzo alle 09:00 ora di Doha”.