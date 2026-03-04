Albano, Advunite: “Il valore del nostro lavoro si giudica in momenti come questi”

“Le agenzie di viaggi e i tour operator stanno lavorando senza sosta, durante i giorni festivi e non, per assistere i turisti bloccati nelle zone con forti criticità e organizzare i loro rientri”. Queste le parole con cui Gianluca Albano, vicepresidente Advunite, vuole sottolineare l’impegno di tutti i player di settore per tutelare i loro clienti in questi giorni segnati dalla crisi del Medio Oriente.

“I nostri associati hanno ricevuto indicazioni continue su come adoperarsi e il nostro avvocato Vincenzo Irritato ha prontamente elaborato un vademecum da seguire”. Albano non si risparmia, poi, una nota polemica, dicendo che il turismo è una professione seria e non può essere fatto da chi si improvvisa. “In questi frangenti - puntualizza - si vede la differenza tra il fai da te, gli pseudo agenti di viaggi e chi fa tutto con passione e abnegazione. Chi è seguito da un’agenzia sta rientrando - continua il vicepresidente -, chi ha un tour operator riceve assistenza h24”.

“Il valore del nostro lavoro - conclude - non si giudica nei momenti in cui tutto va bene, ma si misura quando devi assistere e riportare le persone a casa”.