Ancora nessuna novità per le navi da crociera - almeno sei - bloccate nei porti di Dubai, Abu Dhabi e Doha in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, che hanno innescato la rappresaglia dell’Iran. Tra queste Msc Euribia, con 563 italiani a bordo, che rimane nel porto di Dubai “seguendo – dichiara Msc – le indicazioni delle autorità militari regionali statunitensi”. L’unità resterà ferma fino a nuovo avviso e la situazione a bordo è sotto controllo: ospiti e membri dell’equipaggio sono costantemente assistiti e seguiti dal personale di bordo, mentre proseguono regolarmente i servizi dedicati all’accoglienza e al comfort. Alla luce dell’attuale contesto sono state cancellate le prossime crociere di Msc Euribia con partenza da Dubai il 7 marzo, da Doha l’8 marzo e da Abu Dhabi l’11 marzo. Gli ospiti interessati sono già stati contattati direttamente.

Più grave la situazione della Mein Schiff 4 di Tui Cruises che, come spiega TravelDailyNews, è ormeggiata ad Abu Dhabi con circa 2.500 passeggeri e 1.000 membri dell’equipaggio ed è stata danneggiata da un missile caduto nelle acque circostanti. I passeggeri rimangono sottocoperta, lontani dalle finestre, ricevendo avvisi di minaccia missilistica sui loro telefoni. La Tui Cruises ha comunicato oggi che un volo speciale della Emirates è partito da Dubai per Monaco con a bordo 218 ospiti della Mein Schiff 4.

Anche la sua nave gemella, la Mein Schiff 5, ormeggiata a Doha, ha subito disagi. I passeggeri che si erano imbarcati sui voli di ritorno sabato hanno visto le partenze cancellate e hanno atteso per circa dieci ore in aeroporto prima di essere riportati sulla nave, spesso senza bagagli.

Bloccate nei porti anche le unità di Aroya Cruises e Celestyal Cruises. Quest’ultima ha cancellato le partenze da Dubai e Abu Dhabi e offre rimborsi completi o crediti per future crociere. A Dubai è ormeggiata la Celestyal Discovery. Una delle sue navi gemelle, la Celestyal Journey, è ormeggiata a Doha.