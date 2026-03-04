Blastness: finanziamento per 3 milioni da Intesa Sanpaolo

Un finanziamento di 3 milioni di euro per Blastness. Intesa Sanpaolo ha deciso di sostenere la crescita del gruppo con un’operazione perfezionata dalla Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese. Il finanziamento supporta gli investimenti del Gruppo Blastness in ricerca & sviluppo nel campo delle applicazioni dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di prenotazione e vendita per il settore alberghiero.

La banca, inoltre, supporterà Blastness nelle operazioni di crescita per acquisizioni e nell’internazionalizzazione, attraverso il credito, la consulenza e la presenza in circa 40 Paesi nel mondo.

Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, si rafforza l’impegno di Blastness nel percorso di crescita sostenibile: il Gruppo bancario, guidato da Carlo Messina, ha messo a disposizione di Blastness una specifica soluzione denominata S-Loan, che prevede una riduzione del tasso al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ambientale, sociale e di governance su prodotti, processi e servizi.

Nell’ottica di generare impatti positivi ESG, Blastness conferma inoltre la sua attenzione verso il benessere dei propri collaboratori avvalendosi delle diverse soluzioni welfare del Gruppo Intesa Sanpaolo: per fornire un concreto sostegno in ambito sanitario ai circa 250 dipendenti, Blastness ha sottoscritto due polizze sanitarie collettive di Intesa Sanpaolo Protezione, oltre a mettere a disposizione di tutti i dipendenti la piattaforma Welfare Hub attraverso la quale eroga quota parte degli incentivi annuali.

“La partnership con Intesa Sanpaolo non rappresenta solo un supporto alla nostra crescita, è un riconoscimento concreto della visione con cui Blastness sta guidando l’innovazione tecnologica nel settore dell’ospitalità – commenta il ceo Andrea Delfini -. Questa collaborazione contribuisce al nostro piano di sviluppo, che prevede investimenti significativi nell’evoluzione delle piattaforme tecnologiche con l’obiettivo di posizionarci come partner strategico nell’offerta di soluzioni sempre più complete, evolute e ad alto valore aggiunto. In una fase di forte crescita, in cui stiamo consolidando il ruolo di Blastness sui mercati internazionali, il finanziamento orientato al raggiungimento di obiettivi ESG risulta particolarmente strategico in ottica di sostenibilità e innovazione responsabile per il miglioramento del benessere delle nostre persone”.