Blastness acquisisce Prossima Isola s.r.l. e rafforza la propria leadership con Mentefredda

Prosegue il percorso di espansione di Blastness, azienda specializzata nella fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere. A pochi mesi dall’acquisizione di Athena Solutions e del brand ErmesHotels, la società guidata da Andrea Delfini acquisisce il 100% del capitale di Prossima Isola s.r.l., società capogruppo proprietaria di Mentefredda s.r.l., realtà operante nel digital marketing turistico e nel revenue management, e socio fondatore dell’innovativo brand Vuit, nato dalla collaborazione tra Mentefredda ed ErmesHotels.

Grazie a questa operazione, Blastness porta a oltre duemila le strutture ricettive clienti e consolida il proprio ruolo di partner strategico per l’ospitalità alberghiera, ampliando ulteriormente la capacità di offrire soluzioni sempre più complete ed evolute.



Focus sullo sviluppo digitale delle strutture

“Questa operazione è la dimostrazione concreta della volontà di Blastness di continuare a investire in una proposta sempre più completa e ad alto valore aggiunto” – dichiara Andrea Delfini, Ceo di Blastness – “Il fattore che ci accomuna a Mentefredda e Vuit è la stessa missione e visione, orientata al risultato e attenta al ritorno sull’investimento per il cliente. Affianchiamo le strutture ricettive nello sviluppo del loro business digitale non solo fornendo tecnologie avanzate ma anche consulenza e formazione. In Prossima Isola abbiamo trovato un team di grande esperienza, competenza, professionalità e passione insieme al quale potremo offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più integrate, innovative e capaci di generare risultati concreti”.

Fondata ad Alghero nel 2009, la società Mentefredda nel corso degli anni ha collaborato con resort e hotel, parchi divertimento, tour operator e portali turistici, offrendo un approccio su misura e orientato ai risultati. Le sue attività spaziano da website design e sviluppo e-commerce a revenue management, digital marketing e content creation.

La soluzione che propone Vuit, creata per sviluppare esperienze digitali e di acquisto di nuova generazione, integra design, user experience e marketing per offrire soluzioni personalizzate a hotel e gruppi alberghieri.

Il nuovo amministratore unico di Prossima Isola è Andrea Delfini. Il nuovo consiglio di amministrazione di Mentefredda prevede Gabriele Del Curto nel ruolo di amministratore delegato con gli ingressi di Andrea Delfini - già Presidente e Ceo di Blastness Spa - nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di Piergiorgio Schirru - già Vicepresidente esecutivo e COO di Blastness SpA - in qualità di nuovo Consigliere Delegato.