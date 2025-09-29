Suites Global: gli Emirati Arabi come non li avete mai visti. Progettiamo esperienze di viaggio che lasciano il segno

Gli Emirati Arabi sono sinonimo di lusso, innovazione e architettura futuristica. Ma c’è un volto diverso, più nascosto e sorprendente di questa destinazione che sta aspettando di essere scoperto. Ne parliamo con Piero Orsoni, chief operating officer di Suites Global, DMC specializzata nel Medio Oriente ed in esperienze di viaggio personalizzate e fuori dal comune.
Parlate spesso di “Emirati Arabi come non li avete mai visti”. Ci incuriosisce molto, cosa si cela dietro questa promessa?
Quando si pensa agli Emirati, la mente va subito a Dubai, ai suoi grattacieli spettacolari, agli hotel a sette stelle e ai centri commerciali infiniti. Ma c’è molto, molto di più. Gli Emirati sono un mix affascinante di modernità e tradizione, natura e cultura, avventura e spiritualità. Il nostro lavoro consiste nel far scoprire ai nostri clienti questi aspetti inediti: esperienze che vanno oltre l’immaginario comune, ma sempre nel comfort e nell’eleganza che ci contraddistinguono. Come Suites Global, ci vantiamo di progettare esperienze che lasciano il segno.
Può farci qualche esempio di queste esperienze fuori dal comune?
Certo! Immaginate di sciare nel cuore del deserto. Sembra assurdo? Eppure a Dubai c’è una vera pista da sci al coperto, con impianti di risalita e persino i pinguini. Ma non ci fermiamo a questo: proponiamo tour in kayak nel cuore del deserto, e tantissime altre sorprese che possono far vivere l’esperienza nel pieno del suo fascino e mistero. Ad esempio portiamo i nostri ospiti in safari nella savana araba, in riserve private dove si possono avvistare orici, gazzelle e persino ghepardi. E di notte, nel silenzio del deserto, organizziamo incontri attorno al fuoco con narratori beduini, tra mitologia, astronomia e leggende sui djinn, i famosi “geni” del deserto.
Quindi l’esperienza diventa anche culturale e narrativa?
Esatto. Per noi il lusso non è solo una questione di comfort, ma anche di profondità e autenticità. Viaggiare significa aprirsi, ascoltare, imparare. I nostri itinerari negli Emirati includono visite a mercati tradizionali, workshop con artigiani locali, lezioni di cucina tipica e momenti di incontro reale con la cultura araba, ben oltre le apparenze, vivendo un’esperienza unica con i nostri Heritage tour.
E per chi cerca invece un’esperienza più classica o rilassante?
Non trascuriamo nulla. Abbiamo accesso ai migliori resort e spa del Paese, crociere private al tramonto, cene gourmet tra le dune o in terrazze panoramiche con vista skyline. Il bello è che possiamo combinare esperienze classiche e sorprendenti nello stesso viaggio, cucite su misura per ogni viaggiatore. Possiamo portare i nostri ospiti al famoso resort One&Only Bab al Shams nel mezzo del deserto, a vivere un’esperienza unica e rilassante tra antilopi selvatiche ed il silenzio totale della piscina con vista sul deserto.
Come risponde il pubblico a queste proposte?
Con entusiasmo! Molti clienti ci dicono: “non pensavo che gli Emirati potessero offrire tutto questo”. E per noi questa è la soddisfazione più grande. Vogliamo trasformare il preconcetto in stupore. Portare le persone fuori dai cliché e mostrar loro la magia nascosta del mondo arabo. Il nostro obiettivo è rompere gli stereotipi, andare oltre l’immagine patinata e prevedibile di Dubai, e svelare la magia meno nota ma profondamente affascinante del mondo arabo. Ciò che ci distingue è la cura nei dettagli, la qualità del prodotto e la capacità di proporre esperienze coinvolgenti e fuori dall’ordinario. Non la solita Dubai, insomma, ma una destinazione tutta da riscoprire. E naturalmente, come DMC con base locale, riusciamo a garantire prezzi estremamente competitivi, senza mai scendere a compromessi sulla qualità.
Quindi si può dire che Suites Global stia riscrivendo il modo di vivere gli Emirati?
È la nostra missione. Non ci accontentiamo di replicare itinerari: li reinventiamo. Progettiamo esperienze che lasciano il segno, rispettando i luoghi e valorizzandone l’anima autentica. Gli Emirati hanno ancora tantissimo da raccontare, e noi siamo qui per farli parlare, in modo nuovo.
Concludendo?
Gli Emirati Arabi sono una terra di contrasti, dove il futuro e la tradizione convivono. Con Suites Global, i viaggiatori non li visitano: li vivono. Come non li hanno mai visti. E forse... come non li avrebbero mai immaginati. E possiamo offrire esperienze incredibili anche in Qatar ed Oman, con lo stesso spirito e dedizione con cui proponiamo gli Emirati.
