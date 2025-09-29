Suites Global: gli Emirati Arabi come non li avete mai visti. Progettiamo esperienze di viaggio che lasciano il segno

Gli Emirati Arabi sono sinonimo di lusso, innovazione e architettura futuristica. Ma c’è un volto diverso, più nascosto e sorprendente di questa destinazione che sta aspettando di essere scoperto. Ne parliamo con Piero Orsoni, chief operating officer di Suites Global, DMC specializzata nel Medio Oriente ed in esperienze di viaggio personalizzate e fuori dal comune.

Parlate spesso di “Emirati Arabi come non li avete mai visti”. Ci incuriosisce molto, cosa si cela dietro questa promessa?

Quando si pensa agli Emirati, la mente va subito a Dubai, ai suoi grattacieli spettacolari, agli hotel a sette stelle e ai centri commerciali infiniti. Ma c’è molto, molto di più. Gli Emirati sono un mix affascinante di modernità e tradizione, natura e cultura, avventura e spiritualità. Il nostro lavoro consiste nel far scoprire ai nostri clienti questi aspetti inediti: esperienze che vanno oltre l’immaginario comune, ma sempre nel comfort e nell’eleganza che ci contraddistinguono. Come Suites Global, ci vantiamo di progettare esperienze che lasciano il segno.

Può farci qualche esempio di queste esperienze fuori dal comune?

Certo! Immaginate di sciare nel cuore del deserto. Sembra assurdo? Eppure a Dubai c’è una vera pista da sci al coperto, con impianti di risalita e persino i pinguini. Ma non ci fermiamo a questo: proponiamo tour in kayak nel cuore del deserto, e tantissime altre sorprese che possono far vivere l’esperienza nel pieno del suo fascino e mistero. Ad esempio portiamo i nostri ospiti in safari nella savana araba, in riserve private dove si possono avvistare orici, gazzelle e persino ghepardi. E di notte, nel silenzio del deserto, organizziamo incontri attorno al fuoco con narratori beduini, tra mitologia, astronomia e leggende sui djinn, i famosi “geni” del deserto.

Quindi l’esperienza diventa anche culturale e narrativa?

Esatto. Per noi il lusso non è solo una questione di comfort, ma anche di profondità e autenticità. Viaggiare significa aprirsi, ascoltare, imparare. I nostri itinerari negli Emirati includono visite a mercati tradizionali, workshop con artigiani locali, lezioni di cucina tipica e momenti di incontro reale con la cultura araba, ben oltre le apparenze, vivendo un’esperienza unica con i nostri Heritage tour.