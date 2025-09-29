Il d.g. Enac Alexander D’Orsogna nuovo rappresentante Mit in Eurocontrol

Alexander D’Orsogna, direttore generale dell’Enac e manager di lungo corso nell’industria del trasporto aereo, è il nuovo rappresentante del Mit presso Eurocontrol, l’organizzazione intergovernativa preposta al controllo del traffico aereo a livello europeo. Una nomina voluta direttamente dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal consiglio di amministrazione e dall'Ente tutto, le più vive congratulazioni al DG D'Orsogna per il prestigioso incarico in seno al Provisional Council, composto dai Direttori dell'Aviazione civile dei 42 Stati membri dell'organismo intergovernativo e dalla rappresentanza #UE”, si legge in una nota dell’Enac.

Tra i compiti del Consiglio, quello di attuare la politica generale e verificare l’esecuzione delle decisioni assunte dai membri di Eurocontrol, l'organizzazione paneuropea che sovrintende allo sviluppo armonico, sicuro ed efficiente dei sistemi di navigazione aerea.