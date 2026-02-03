Il Resort Capo Rizzuto entra nell’offerta di Apulia Hotel

Il Gruppo Apulia Hotel cresce in Calabria con l’ingresso in portfolio Resort Capo Rizzuto, ex villaggio Valtur. “Il Resort Capo Rizzuto rappresenta un passo importante nella strategia di espansione del gruppo - dichiara Antonio Vivo, proprietario e direttore sviluppo del Gruppo Apulia Hotel -. “Continuiamo ad ampliare la nostra presenza scegliendo strutture che condividono i valori di qualità, accoglienza e attenzione al territorio, garantendo servizi inclusivi per tutti gli ospiti”.

Il complesso si compone di quasi 300 unità abitative e dispone di spazi, attrezzature e servizi che permettono a famiglie, coppie e gruppi di vivere una vacanza completa. Infatti grazie alla collaborazione con AIAS Cetraro, la struttura assicura ambienti e servizi adeguati anche agli ospiti con disabilità, garantendo vacanze inclusive e senza barriere.

“Il Resort di Capo Rizzuto, è una struttura storica e ben conosciuta nel mercato turistico mare Italia. Sorge in un contesto naturalistico unico della Calabria, nel cuore della Costa dei Saraceni. Il punto mare, permette una balneazione paradisiaca – aggiunge il direttore commerciale Marcello Melica -. Puntiamo ad alzare il livello della struttura agli standard qualitativi che merita”.