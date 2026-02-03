Arriverà, con tutta probabilità, a maggio la Strategia europea per il turismo sostenibile. La prima in assoluto, grazie alla quale verrà finalmente riconosciuta una valenza politica fondamentale all’intero settore. L’anticipazione arriva direttamente da Misa Labarile, policy officer tourism presso la Commissione europea, nonché ospite dell’ultima edizione del Travel Innovation Day del Politecnico di Milano.

“Pensiamo di adottarla fra la fine di aprile e la prima metà di maggio - queste le sue parole - anche perché è già stata completata una prima bozza, ma stiamo ora confrontandoci con i servizi della Commissione che si occupano di IA, strumenti finanziari, regolamentazione bancaria e pagamenti, oltre che di sostegno alle imprese. Dobbiamo infatti capire come massimizzare le loro risorse, perché esistono e possono avere un impatto decisivo, benché sino ad oggi gli investimenti innovativi nel turismo non siano stati una delle priorità principali”.

Le difficoltà incontrate a Bruxelles dipendono in gran parte dal fatto che l’Unione europea non può regolamentare la materia, ma coordinare solo una serie di input nazionali e molto spesso frammentati: in tal senso, la nuova strategia aiuterà a ottimizzare i meccanismi di finanziamento tanto per gli operatori pubblici che privati. “Il mio invito è a guardare ancora oltre - ha aggiunto Labarile - perché nel primo semestre del 2028 l’Italia ricoprirà il ruolo di presidente del Consiglio dell’Ue e quella sarà l’occasione d’oro per mettere turismo e trasporti in cima alle priorità comunitarie. Occorre però che tutti i player italiani del settore si adoperino sin da ora sui tavoli di Roma”.