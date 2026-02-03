Non proprio una novità completa, ma una nuova versione di un aereo già esistente, per rispondere alle esigenze del mercato attuale.

Airbus ha annunciato una nuova versione dell’A220, per la precisione l’A220-500, rivolto a un mercato di fascia superiore: il modello avrà una maggiore capienza, per competere con l’A320 e il B737.

Come riporta preferente.com sono in corso i preordini per valutare un lancio nella seconda metà dell’anno. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel corso del Farnborough Airshow a luglio.

Attualmente, l’A220 è prodotto in due versioni con capacità che vanno da 110 a 160 posti. Il nuovo aereo, la versione 500, avrebbe circa 180 posti, praticamente la stessa capacità dell’A320 e del vecchio B737. Oggi, sia la famiglia A320 che il 737 Max tendono a superare i 200 posti.

Il nuovo aereo avrà una nuova fusoliera, ma gli stessi motori e le stesse ali, con costi minimi per le compagnie aeree che già utilizzano l’A220.