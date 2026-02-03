Adv Unite saluta Ciminnisi: “Un esempio di aggregazione”

“Ringraziamo il presidente dimissionario Giuseppe Ciminnisi per il contributo dato alla categoria”. Così il presidente di Adv Unite, Cesare Foà, saluta il presidente uscente di Fiavet.
“Una persona perbene - esprime in una nota Foà -, che ha sempre parlato anche per le altre sigle in molte sedi in maniera da dare un esempio di aggregazione e di interessi comuni”.
A ereditare la presidenza di Fiavet, come da statuto, sarà la vicepresidente vicaria, Luana De Angelis, che coordinerà l’associazione fino all’elezione del nuovo presidente, assicurando la prosecuzione di tutti i dossier strategici.
Remo Vangelista