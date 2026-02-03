Accor porta la prenotazione alberghiera dentro ChatGPT

Accor accelera sull’innovazione digitale e porta la prenotazione alberghiera dentro ChatGPT. Il gruppo ha infatti reso disponibile l’app di booking ALL Accor integrata nella piattaforma conversazionale, consentendo ai viaggiatori di cercare hotel per destinazione e date, confrontare le tariffe e avviare la prenotazione in modo immediato.

ChatGPT restituisce sia i prezzi pubblici sia quelli riservati ai membri del programma fedeltà, con informazioni dettagliate sulle strutture. Per finalizzare l’acquisto l’utente viene indirizzato al sito ufficiale ALL Accor, mantenendo invariati vantaggi come sconti, upgrade e premi loyalty.

L’integrazione, attiva in oltre 20 lingue, riflette un cambio di paradigma nella distribuzione alberghiera. L’obiettivo del gruppo è intercettare un viaggiatore sempre più orientato a esperienze digitali fluide e intuitive.