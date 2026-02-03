Dopo la devastazione provocata dal ciclone Harry arrivano i primi stanziamenti per le imprese siciliane che hanno subito danni. Il presidente Renato Schifani ha infatti messo a punto il bando da 20 milioni di euro aperto a tutte le categorie economiche, e considerata l’urgenza e la straordinarietà dell’intervento, per accedere ai contributi le aziende potranno presentare soltanto la perizia giurata di un professionista.

Sarà assegnato un contributo minimo di 5mila euro a fondo perduto per riattivare le attività economiche ferme a causa del maltempo. Si tratta, spiega la Regione Sicilia, solo della prima fase di un piano di sostegno più corposo che porterà, nelle prossime settimane, alla definizione di un ulteriore programma di finanziamento. Quest’ultimo prevederà la concessione di un credito agevolato alle aziende per il 60% a tasso zero e per il restante 40% a fondo perduto, con un pre-ammortamento di tre anni.

Tornando, invece, allo stanziamento di 20 milioni di euro, per accedere ai contributi le aziende sono esonerate dalla presentazione sia del Durc, il documento che certifica il pagamento degli oneri contributivi e assistenziali, sia degli atti che attestano la regolarità degli adempimenti fiscali. Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese, comprese associazioni ed enti del terzo settore, che gestiscono stabilimenti balneari o attività sui litorali siciliani, anche sulle isole minori.

Le richieste andranno inviate all’assessorato delle Attività produttive e dovranno contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente, l’indicazione del conto corrente intestato all’impresa e l’indirizzo Pec al quale ricevere le comunicazioni. La piattaforma informatica per l’invio delle richieste sarà attivata entro la seconda metà di febbraio e resterà aperta per i successivi 30 giorni. A conclusione dell’iter di invio delle domande l’assessorato stilerà la graduatoria, con l’obiettivo di arrivare entro la fine marzo all’erogazione dei contributi.