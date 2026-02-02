Si chiama ‘AlUla e Red Sea’ la nuova proposta di Viaggi del Mappamondo che consente di combinare la visita di due destinazioni dell’Arabia Saudita. L’itinerario messo a punto con partenze giornaliere dal 15 febbraio al 15 marzo, con voli Qatar Airways da Roma, Milano e Venezia, abbina infatti 3 notti ad AlUla a 3 notti sul Mar Rosso saudita, dove gli ospiti potranno soggiornare presso il resort The Red Sea Edition (cat. lusso) a Shura Island.

“Si tratta di un viaggio che consente di combinare ad AlUla anche la novità Red Sea, per andare alla scoperta di un Paese che sta vivendo una profonda trasformazione e che si presenta al mercato internazionale come un nuovo polo di intrattenimento ed esperienze culturali - dichiara Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo -. Le partenze programmate cadono sul periodo del Ramadan, che ad AlUla e Red Sea è davvero molto meno sentito rispetto alle grandi città dell’Arabia Saudita, e questo permette oltretutto di poter approfittare di condizioni economiche migliori rispetto ad altri periodi dell’anno”.

“Si tratta anche di una stagione particolarmente indicata dal punto di vista climatico, con un caldo piacevole ma mai eccessivo”, prosegue il ceo, “grazie alle connessioni Qatar Airways inoltre, l’itinerario è particolarmente comodo anche dal punto di vista della connettività - spiega ancora Mele -, perchè AlUla si raggiunge da Doha, e su Doha si rientra direttamente dal Red Sea, senza scali intermedi. Il trasferimento privato in 4x4 che conduce da AlUla alla costa del Mar Rosso è un altro punto di forza della proposta perché lungo il tragitto si snodano panorami e scenari desertici di incredibile bellezza”.

Il plus delle escursioni

Per consentire ai clienti di scorprire AlUla, Mappamondo include due escursioni esclusive nel pacchetto di viaggio. La prima è la visita di Hegra a bordo di un 4x4, per scoprire il sito, oggi patrimonio Unesco, che era la principale città meridionale del Regno Nabateo e che attualmente conta oltre 140 tombe monumentali.

La seconda escursione conduce, invece, alla scoperta della Old Town dove i partecipanti al viaggio, accompagnati da un Rawi (la guida-narratore), entreranno nella città vecchia per passeggiare in un labirinto di oltre 900 case in mattoni di fango.

Ad AlUla i clienti Mappamondo soggiorneranno presso l’Habitas AlUla Resort (cat. lusso), struttura ispirata all’ospitalità ecosostenibile ed immersa nel canyon della Valle di Ashar.