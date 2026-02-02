Il Gruppo Royal Caribbean annuncia la costruzione di due navi Discovery Class

Royal Caribbean Group ha annunciato una serie di accordi con il cantiere navale Chantiers de l'Atlantique di Saint Nazaire, in Francia, per la costruzione delle sue navi della Discovery Class. Gli accordi includono due ordini di navi confermati con l'opzione per altre quattro navi. Il debutto della prima nave della classe è previsto per il 2029, mentre la consegna della seconda è prevista per il 2032.

“La Discovery Class rappresenta il nostro continuo impegno votato a ridefinire il futuro delle vacanze. Queste navi saranno una dimostrazione di ciò che è possibile ottenere quando il design incontra questa finalità, offrendo ai nostri ospiti un accesso ancora più diretto al mondo”, ha dichiarato Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group. “Attraverso la nostra partnership con Chantiers de l’Atlantique, stiamo sfruttando l’ecosistema di eccellenza della cantieristica francese e le nuove tecnologie per reinventare, ancora una volta, il settore per i decenni a venire”.

Questa partnership rafforza una tradizione iniziata nel 1985, quando Chantiers de l’Atlantique costruì le prime navi della Sovereign Class per Royal Caribbean Group – Sovereign of the Seas, Monarch of the Seas e Majesty of the Seas. Negli ultimi quattro decenni, il cantiere ha costruito un totale di 21 navi per il Royal Caribbean Group e attualmente sta costruendo altre due navi, con la Oasis numero 7 e Celebrity Xcite.

“La Discovery Class introduce un nuovo concetto audace che mette i nostri ospiti al centro di tutto. Offrirà esperienze straordinarie e uniche nel loro genere, dal design all'avanguardia ai momenti immersivi, con ogni dettaglio studiato per sorprendere e deliziare gli ospiti in modi che non avrebbero mai immaginato, il tutto visitando destinazioni davvero mozzafiato in tutto il mondo”, ha aggiunto Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean.