Falkensteiner prende la gestione operativa dell’Arbatax Park Resort

L’Arbatax Park Resort in Sardegna passa nelle mani di Falkensteiner Michaeler Tourism Group, che a partire dal 1° febbraio 2026 ne assume la gestione operativa.

Il resort è uno dei più grandi complessi turistici della Sardegna ed è considerato una struttura dal concept unico al mondo. Situato su una penisola di oltre 60 ettari lungo la costa orientale dell’isola, è interamente inserito all’interno di una riserva naturale. Il concept coniuga il turismo con la tutela della flora e della fauna locali. La sua ubicazione in Ogliastra, una delle cinque cosiddette “Blue Zones”, rafforza ulteriormente il posizionamento distintivo della struttura.

Sviluppato da Giorgio e Angela Mazzella, il resort è riconosciuto come progetto di riferimento a livello internazionale ed è stato più volte premiato come miglior eco-resort al mondo, a conferma di un percorso pluriennale orientato alla sostenibilità ambientale, alla tutela della biodiversità e all’integrazione con il paesaggio naturale.

La partnership a lungo termine prevede un ampio programma di sviluppo, restyling e riposizionamento, sostenuto da investimenti per circa 30 milioni di euro, interamente finanziati come Capex. Attualmente l’Arbatax Park Resort dispone di circa 900 camere, distribuite tra gli hotel all’interno del complesso. L’obiettivo è una modernizzazione graduale e un riposizionamento qualitativo secondo gli standard di servizio Falkensteiner, nel pieno rispetto dell’identità culturale e della sensibilità ecologica del sito.

“Con FMTG abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori e la nostra visione di turismo sostenibile – dice Giorgio Mazzella -. L’accordo di lungo periodo, il piano di investimenti e il nuovo riconoscimento come miglior eco-resort del 2025 confermano la solidità e la prospettiva futura del resort.

“Investiamo dove crediamo in una prospettiva comune a lungo termine: in luoghi forti, valori chiari e partnership affidabili. L’Arbatax Park Resort incarna tutto questo in modo unico” dice Erich Falkensteiner, presidente del consiglio di sorveglianza della FMTG.

L’Arbatax Park Resort rappresenta il secondo asset di FMTG in Sardegna e rafforza la presenza del gruppo sull’isola con due strutture complementari: il Falkensteiner Hotel Capo Boi a 5 stelle, con un’offerta leisure e lifestyle di alto livello, e l’Arbatax Park Resort come grande resort integrato con una marcata vocazione per famiglie, natura e benessere.

“Con il secondo presidio in Sardegna rafforziamo in modo significativo la nostra presenza sul mercato. La partnership di lungo periodo ci consente inoltre di espandere ulteriormente il nostro brand Club Funimation by Falkensteiner e di consolidare in modo sostenibile il nostro posizionamento nel segmento internazionale dei resort” conclude Otmar Michaeler, ceo di FMTG.