Master Explorer, anno record e novità Medio Oriente

Master Explorer e il suo software ‘Prenotando’ compiono 25 anni, festeggiando un 2025 di crescita record. “Abbiamo chiuso lo scorso anno con un +41% e da poco tempo siamo sbarcati anche in Medio Oriente” ha dichiarato il direttore generale Domenico Foggetta. Master Explorer in questi anni ha tenuto fede alla sua mission, ovvero “cercare di anticipare il mondo dei viaggi”. Per farlo, però, ha dovuto anche sapersi adeguare: “Con la pandemia è cambiato completamente anche il modello di business, che stiamo cercando di far diventare sempre più lineare - ha concluso Foggetta -. Oggi ci stiamo quindi riproponendo come azienda dinamica, che però tutela la tradizione e i suoi partner, che restano le adv”.