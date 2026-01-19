Master Explorer celebra 25 anni di attività e incontra il trade

Master Explorer celebra 25 anni di attività nel mondo del turismo organizzato e del business travel. Fondata nel 2001 da Gaetano Catacchio, nell’ultimo anno l’azienda ha consolidato il proprio posizionamento grazie a un modello operativo sempre più integrato, che unisce tecnologia, consulenza e un rapporto diretto con il trade. L’evoluzione della piattaforma ‘Prenotando’, arricchita da nuove funzionalità e partnership, ha contribuito a migliorare l’efficienza dei processi e a rafforzare la collaborazione con agenzie e aziende.

In una nota alla stampa, Master Explorer fa sapere di voler attuare, nei prossimi anni, una strategia orientata all’innovazione, all’ampliamento dell’offerta, al rafforzamento della presenza sul territorio e alla creazione di valore condiviso per i propri partner.

“Venticinque anni di storia sono un patrimonio prezioso, ma soprattutto una spinta a guardare avanti con ambizione - dichiara Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer -. Il nostro impegno è continuare a crescere insieme alle agenzie e alle aziende, mantenendo la qualità del servizio, la vicinanza al trade e la capacità di anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione”.

Master Explorer sarà inoltre impegnato, nelle prossime settimane, in due appuntamenti per il confronto con il trade e con il mercato internazionale. Il primo si terrà il 30 gennaio a Roma, all’interno dell’evento a tema Thailandia, organizzato insieme all’Ente del Turismo Thailandese e Condor Airlines. Il secondo appuntamento sarà a Londra il 4 febbraio, in occasione dell’edizione B2B di Travel Hashtag, dove l’azienda prenderà parte a incontri e momenti di networking dedicati agli operatori del Regno Unito.