Sarà completamente bianca con un lungo tricolore che dalla coda arriverà fino alle ali, mentre parte della pancia posteriore sarà blu. È questa la nuova livrea di Aeroitalia, che avrà “un design ispirato all’essenzialità e al dinamismo, che richiama i valori di affidabilità, efficienza e identità italiana che da sempre ci contraddistinguono”, ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia, Gaetano Intrieri.

Per Massimo Di Perna, chief commercial officer, inoltre “il restyling della livrea rappresenta molto più di un semplice cambiamento d’immagine, è espressione del nostro impegno verso un’esperienza di viaggio evoluta e contemporanea”. Insieme alla nuova grafica, Aeroitalia sta dando vita ad un piano per rafforzare la capacità di attrarre nuovi clienti e consolidare la fidelizzazione dei passeggeri: “Questo segno distintivo rappresenta il percorso di crescita di Aeroitalia e la volontà di estendere la nostra presenza nel mercato europeo. Vogliamo offrire ai clienti non solo comfort e puntualità, ma anche il piacere di riconoscersi in una compagnia proiettata verso il futuro, senza mai perdere il legame con le proprie radici”, ha aggiunto Di Perna. In primavera dovremmo quindi vedere volare i primi aerei con il nuovo brand.

Querelle giuridica con Ita Airways completamente chiusa, quindi? Per la concorrenza potrebbe sembrare di no: “La fase cautelare si è conclusa positivamente per noi – ha dichiarato l’a.d di Ita Joerg Eberhart -. Adesso attendiamo il giudizio di merito, fiduciosi nella solidità delle nostre argomentazioni. Loro intanto stanno studiando dei marchi storici di vettori che sono andati in fallimento».