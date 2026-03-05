A seguito della crisi mediorientale e delle temporanee chiusure dello spazio aereo in alcune regioni del Golfo Sporting Vacanze, per offrire chiarezza operativa immediata, ha formalizzato una dettagliata policy di gestione delle pratiche.

Un protocollo messo a punto nel rispetto del Codice del Turismo, delle normative europee in materia di trasporto aereo e delle linee guida Astoi.

Per le partenze già cancellate nei giorni immediatamente interessati dalle chiusure operative, Sporting Vacanze procederà con il rimborso dei servizi non usufruiti e l’assistenza per eventuale riprogrammazione su nuove date o destinazioni.

Per le partenze fino al 9 marzo compreso, aventi come destinazioni finali Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar e Arabia Saudita, per soggiorni con inizio entro il 9 marzo incluso, il tour operator dà la possibilità di annullamento senza penali, il rimborso integrale delle somme versate, la possibilità di riavviamento su altra destinazione o altra data senza spese di modifica. Eventuali differenze di prezzo saranno richieste solo se il nuovo pacchetto avrà valore superiore e verranno restituite se il nuovo pacchetto avrà valore inferiore.

Per pratiche con destinazione finale diversa, ma con transito via Emirati, Oman, Qatar o Arabia Saudita, Sporting Vacanze proporrà, ove disponibile, una soluzione alternativa con vettore non transitante nelle aree soggette a restrizioni.

In assenza di alternativa tecnica sarà possibile procedere ad annullamento senza penali e il cliente avrà la possibilità di congelare l’importo tramite emissione di voucher, oppure richiedere il rimborso.

Infine per le partenze successive al 10 marzo incluso il t.o. invita i clienti ad attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali. Le modalità operative verranno comunicate nei prossimi giorni sulla base delle policy che Sporting Vacanze riiceverà da vettori, partner alberghieri e autorità. Fino a nuova comunicazione, eventuali cancellazioni volontarie saranno soggette alle condizioni contrattuali standard.

Un presidio operativo per i clienti

Per quanto riguarda, invece, i clienti attualmente in viaggio Sporting Vacanze ha attivato un presidio operativo dedicato per garantire assistenza immediata in loco, coordinare il rientro nel più breve tempo possibile e prolungare, ove necessario, i soggiorni in attesa di riprotezione. Sporting Vacanze copre le prime 3 notti di alloggio in caso di blocco rientro, salvo assunzione diretta dei costi da parte del vettore. Non si applicano limiti temporali di assistenza per persone con mobilità ridotta, minori non accompagnati, donne in gravidanza e ulteriori casi valutati dalla direzione.

Il t.o. ricorda anche che i vettori europei (Reg. CE 261/2004) devono garantire reindirizzamento e assistenza fino al rimpatrio senza limiti temporali e i vettori extra-Ue restano soggetti alla Convenzione di Montreal e mantengono obbligo di rimpatrio. Sporting Vacanze sta formalmente sollecitando le compagnie aeree affinché assumano direttamente gli oneri previsti dalla normativa.

Alla data odierna i voli diretti dall’Italia verso le Maldive risultano operativi, ma le policy dei vettori sono in continuo aggiornamento e Sporting Vacanze monitora quotidianamente l’evoluzione della situazione.