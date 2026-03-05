Partiranno oggi, 5 marzo, i primi voli charter di rimpatrio organizzati da MSC Crociere per sbloccare la situazione per gli ospiti italiani e non rimasti a bordo di MSC Euribia nel porto di Dubai allo scoppiare delle ostilità in Medio Oriente.

La compagnia “ha lavorato per trovare il modo più sicuro e rapido per rimpatriare i propri ospiti e ha adottato ulteriori misure per accelerare questo processo, lanciando un’operazione di volo dedicata che attualmente prevede cinque voli charter, con i primi programmati in partenza oggi, giovedì 5 marzo. Si prevede che questi voli possano consentire a circa 1.000 ospiti di lasciare la regione entro sabato” si legge in una nota.

“Parallelamente, MSC Crociere continua a valutare tutte le possibili soluzioni per i restanti ospiti, tra cui voli commerciali, ulteriori opzioni charter e soluzioni coordinate con il supporto delle autorità competenti”.

Per quanto riguarda gli ospiti italiani, continua la nota, “sono attualmente programmati due voli charter, con il primo previsto in partenza nel pomeriggio di oggi, che potranno riportare in Italia circa 350 persone complessivamente. MSC Crociere continua a valutare tutte le opzioni disponibili per facilitare il rientro dei restanti ospiti italiani nei prossimi giorni.

Inoltre, la compagnia in una ulteriore nota pubblicata sul suo sito web informa che le prossime crociere nel Golfo sono state ufficialmente concellate. “Le restanti tre crociere previste per questa stagione invernale con partenza da Dubai – si legge nell’avviso - sono state ufficialmente cancellate e stiamo contattando tutti gli ospiti interessati tramite il canale attraverso cui hanno effettuato la prenotazione – il proprio agente di viaggi oppure direttamente MSC Crociere – per offrire loro un rimborso completo, con i dettagli sulle modalità di erogazione”. Si tratta di 3 viaggi sempre a bordo dell’Euribia, quello in partenza il 14 marzo, quello del 21 marzo e quello del 28 marzo.