La Fiavet segue costantemente l’evolversi della situazione in Medio Oriente e ha organizzato un gruppo emergenziale WhatsApp con tutti i presidenti regionali, oltre a restare in contatto continuo con l’Unità di Crisi della Farnesina. “Siamo in prima linea per garantire la massima tutela dei viaggiatori e la tenuta operativa delle nostre agenzie associate” dichiara la federazione sui social, aggiungendo che si sta muovendo su un doppio binario: da una parte mappa ogni criticità del territorio per offrire risposte immediate, dall’altra pone la “massima attenzione alle procedure di riprotezione (Art. 41 e 42 del Codice del Turismo) per chi si trova in aree a rischio o deve ancora partire”.

“In un contesto dove l’emergenza arriva senza preavviso la prevenzione è sempre l’unica difesa” dichiara in un post su Facebook il vicepresidente vicario Fiavet, Luana De Angelis. “Esorto tutti i colleghi a favorire sempre la registrazione dei clienti sul portale ‘Dove siamo nel mondo’ - aggiunge -. Si tratta dello strumento chiave, promosso anche dal nostro progetto ‘Give Me Five’, per permettere interventi mirati e sicuri”.

Se l’instabilità dovesse perdurare, conclude il post della federazione, saranno necessarie misure straordinarie di tutela per il comparto e per gli specialisti che operano in queste aree, a salvaguardia delle imprese e del lavoro di tutti”.