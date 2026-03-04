Philadelphia: voli diretti e grandi eventi facilitano il turismo italiano

Cresce l’appeal di Philadelphia tra gli italiani. La città, il cui primo mercato d’oltreoceano è il Regno Unito, vede l’Italia al sesto posto nel range dei bacini emissori: “Philadelphia - spiega Melissa McClure, senior global tourism sales manager PHLCVB - è la dodicesima più visitata dagli italiani negli Stati Uniti e gateway agevole per le città della East Coast”.

L’obiettivo, oltre a portare più italiani in città, è “supportare l’incremento delle rotte aeree e dei grandi eventi annuali per i 250 anni degli States”. Intanto i 23.200 viaggiatori con 40.500 pernottamenti e una spesa di 15,8 milioni di dollari del 2025 sono cresciuti del 3,5% sul 2019.

Le connessioni dirette con l’Europa danno “l’opportunità di diventare ancora più popolari, competere con altre destinazioni Usa e intercettare molti segmenti di visitatori”, già compositi per età, dalle famiglie alle giovani coppie ai senior, in percentuale più leisure che business. Ben presenti esperienze a supporto del lusso, come “pic-nic privati sul fiume Delaware, tour privati della Fondazione Barnes, attività quattro stagioni, nuovi alberghi come Four Seasons”. Inoltre, da aprile 2026 a ottobre 2027 “Philadelphia è cruise destination per la prima volta”: Ncl inaugura gli itinerari dalla città alle Bermuda, Canada & New England, Caraibi e il Venezia-Filadelfia in 13 giorni a novembre. Sempre nel 2026 si riconfermano voli diretti stagionali da Milano e Napoli da maggio a ottobre e si rafforza l’operativo da Roma, con un secondo volo diretto giornaliero da giugno a ottobre.