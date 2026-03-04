Royal Palm Beachcomber, la riconferma di Forbes

Una conferma d’eccellenza che arriva per il terzo anno consecutivo. Il Royal Palm Beachcomber di Mauritius ha ricevuto nuovamente il riconoscimento del Forbes Travel Guide Five-Star Award, riservato a un’élite di hotel a livello mondiale, che devono superare l’esame di 500 criteri per poter incarnare l’altissimo livello di ospitalità richiesto dalla guida.
Dopo aver appena lasciato alle spalle un anno costellato di eventi speciali per celebrare l’anniversario dei suoi primi 40 anni, Royal Palm Beachcomber ha messo a punto, per il 2026, un calendario di incontri culinari stellati con chef provenienti da tutto il mondo mentre, sul fronte dei servizi, prosegue la partnership con il brand beauty Valmont nella creazione di percorsi benessere personalizzati di altissimo livello. Così come prosegue la proposta di experience esclusive, tra cui le escursioni con lo yacht Royal Princess per aperitivi al tramonto o giornate alla scoperta della suggestiva costa Nord-Ovest dell’isola.
Remo Vangelista