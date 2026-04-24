Dal 28 aprile il Gruppo Lufthansa introdurrà il bagaglio a mano a pagamento a bordo dei suoi voli a corto raggio dando vita a una nuova tariffa valida sulle tratte europee, la Economy Basic. Questa opzione consentirà ai passeggeri di portare a bordo solo un piccolo oggetto personale, come una borsa per computer o uno zainetto di dimensioni massime 40x30x15 centimetri. Qualsiasi bagaglio più grande sarà disponibile solo a pagamento.
Chi desidera volare senza bagaglio a mano potrà dunque farlo a un prezzo più basso, mentre per tutte le altre tariffe resteranno invariate le condizioni con almeno un bagaglio incluso.
Un servizio che, come osserva corriere.it, di fatto è simile a quello dei vettori low cost.
“Coloro che desiderano portare più effetti personali - sottolinea il gruppo - possono aggiungere in modo flessibile il bagaglio a mano o quello da stiva come servizio opzionale all’interno di questa nuova tariffa particolarmente conveniente, oppure scegliere un’opzione tariffaria con franchigie bagaglio più ampie”.
Al momento la nuova tariffa esclude i collegamenti Ita Airways, mentre potrà essere prenotata online per voli in partenza dal 19 maggio per i marchi Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines e Air Dolomiti.
Remo Vangelista