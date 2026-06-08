Estate 2026: Sicilia, Grecia e Scozia guidano le prenotazioni

I viaggiatori italiani decidono tardi, ma scelgono bene. Secondo i dati di Civitatis, tre destinazioni dominano le ricerche di questa estate: Sicilia, Grecia e Scozia. Esperienze diverse, stesso denominatore, il desiderio di andare oltre il classico itinerario.

Sicilia: autenticità e paesaggi unici

Palermo e Catania si confermano punti di partenza privilegiati per chi vuole scoprire l’isola in profondità. Il Tour dell’Antimafia a Palermo racconta l’isola con uno sguardo critico e autentico, lontano dai percorsi turistici più battuti. Sull’Etna, il tour in fuoristrada è tra le esperienze più prenotate della stagione estiva: un’avventura tra crateri e colate laviche che lascia il segno.