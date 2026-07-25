Accor e American Express lanciano una partneship globale

Partnership globale fra Accor e American Express attraverso la piattaforma ALL Accor. L'accordo introdurrà l'equipollenza dello status elite e una nuova opzione di trasferimento punti Membership Rewards per i titolari di carte American Express idonei.

La partnership coprirà 12 mercati: Hong Kong, Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Singapore, Regno Unito e Nuova Zelanda. Sarà applicata all'intero portfolio di Accor, che comprende oltre 45 marchi in tutto il mondo, tra cui Raffles, Fairmont e Sofitel.

La partnership tra American Express e Accor copre diverse fasi del viaggio, tra cui prenotazione, pianificazione, soggiorno in hotel e premi fedeltà.

“Viaggiare rimane una parte importante dello stile di vita di molti dei nostri titolari di carte e siamo sempre più alla ricerca di esperienze più personalizzate, gratificanti e connesse - spiega Walter Liu, responsabile della regione Asia di American Express -. Insieme ad Accor, stiamo amplificando il valore di due marchi globali affidabili, combinando un riconoscimento significativo con una maggiore flessibilità di riscatto per offrire esperienze di viaggio complete e di alto livello ai nostri titolari di carte”.

L'accordo si concentra sull'equipollenza dello status elite all'interno di ALL Accor. Aggiunge inoltre la possibilità per i titolari di carte American Express idonei di trasferire i punti Membership Rewards nel programma fedeltà del gruppo alberghiero.

“In Accor, ci impegniamo a creare esperienze di viaggio più ricche e personalizzate attraverso il nostro portfolio diversificato di marchi e la nostra rete alberghiera globale – aggiunge Kent Zhu, ceo Greater China di Accor -. La nostra partnership con American Express si basa sui punti di forza di entrambe le organizzazioni per offrire ai titolari di carte maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio. Che si tratti di viaggi d'affari, di piacere o alla scoperta di destinazioni in tutto il mondo, i soci possono godere di un'ampia gamma di esperienze di ospitalità, ristorazione e lifestyle attraverso i marchi Accor.”