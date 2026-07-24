Explora III lascia il porto“Siamo a metà cammino”Sei navi entro il 2028

Giro di boa per Explora Journeys. Il brand dei viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc ha ufficialmente accolto in servizio la terza unità della flotta, celebrandone la consegna negli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente. Parte di un investimento complessivo di 3,5 miliardi di euro, nonché primo esemplare alimentato a Gnl e combustibili rinnovabili, Explora III segna “la metà del cammino” del piano di lavori che prevede il varo di altre due navi nel 2027, così come di una sesta nel 2028.

“Il brand è già un successo - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo divisione crociere Gruppo Msc - perché in appena tre anni siamo riusciti a fidelizzare una solida componente di passeggeri nordamericani, circa il 50% degli ospiti di Explora Journeys, guadagnando gradualmente terreno anche nei mercati dell’Europa e dell’Asia. Per gli italiani rappresenta un prodotto ancora nuovo e tutto da valorizzare. L’Ocean State of Mind è infatti un’esperienza di bordo che distingue nettamente il journey dalla crociera: invita a vivere il meglio dell’hotellerie cinque stelle, ma in movimento giornaliero e attraverso itinerari in località non accessibili con navi classiche”.

L’Italia al centro degli itinerari

Volano delle vendite si stanno rivelando in particolare i programmi da 7 notti, in aggiunta a quelli da 14 e 21, ideali per una clientela che intende sperimentare una nuova dimensione di viaggio, a seguito della quale tende poi a prenotare itinerari più estesi, diversificati, ma all’interno dei quali l’Italia continua ad avere un ruolo estremamente attrattivo per la varietà e la privacy dei suoi porti minori.

“Al momento tocchiamo 19 porti italiani - ha sottolineato Vago - ma il loro numero crescerà nel tempo, perché ben distribuiti su tutti gli 8mila chilometri di coste e in grado di avvalersi di una solida filiera che, ogni anno, contribuisce a ricadute economiche superiori ai 18 miliardi di euro. Un vantaggio strategico che permette di redistribuire agevolmente e in qualsiasi stagione gli attuali 15 milioni di presenze generate”. Vetrina speciale sarà la prima edizione a Genova del Best - The Blue Economy Summit and Trade Show, promosso da Blue Media del Gruppo Msc e in programma dal 16 al 19 novembre 2026.