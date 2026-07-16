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Explora Journeys, Jannik Sinner salpa il 24 luglio su Explora III

Explora Journeys, Jannik Sinner salpa il 24 luglio su Explora III

Explora Journeys ha lanciato “In Balance”, il programma di benessere oceanico sviluppato con Jannik Sinner, il tennista recentemente coronato campione a Wimbledon: il programma è già prenotabile sul sito ufficiale e ha debuttato su Explora I il 24 aprile 2026 e su Explora II il 18 maggio 2026. Jannik Sinner, global brand ambassador del brand di crociere di lusso, sarà inoltre presente di persona a bordo di Explora III dal 24 al 25 luglio 2026, durante un esclusivo viaggio inaugurale di cinque notti da Genova a Civitavecchia.

Cos'è il programma “In Balance” e come funziona a bordo

“In Balance: un programma di benessere oceanico con Jannik Sinner” è un percorso strutturato, sviluppato direttamente con Sinner e il suo performance team, che traduce i principi dell'alta competizione tennistica in esperienze accessibili a tutti i livelli di forma fisica. Il programma si ispira alla filosofia Ocean Wellness di Explora Journeys e alla capacità del mare di generare calma, chiarezza e connessione, quella che il brand chiama “Ocean State of Mind”.

Il percorso si articola in 4 pilastri fondamentali, pensati per essere vissuti in sequenza:

- Train — Sessione di allenamento individuale focalizzata su precisione, controllo e performance equilibrata. I principi dell'alta performance vengono adattati a diversi livelli di fitness, così che ogni ospite possa allenarsi al proprio ritmo.

- Re-centre — Pratica guidata di respirazione consapevole per supportare la chiarezza mentale e la regolazione del sistema nervoso. Tecniche di respiro calmo e intenzionale, mutuate dalla preparazione mentale dei campioni.

- Restore — Trattamento rigenerante che combina tecniche mirate di rilascio muscolare con tocchi terapeutici per alleviare la fatica, migliorare la mobilità e favorire il rilassamento profondo.

- Renew — Circuito di benessere rivitalizzante nell'area termale Ocean Wellness – The Spa: terapie alternate di caldo e freddo per stimolare la circolazione, supportare il recupero e ripristinare l'equilibrio.

Jannik Sinner a bordo di Explora III: cosa succede dal 24 luglio 2026

Il momento più atteso è il Mediterranean Prelude Journey di Explora III, la crociera inaugurale della nuova nave del brand. Jannik Sinner e il suo performance team saliranno a bordo per la prima tratta, da Genova a Marsiglia (24–25 luglio 2026), partecipando a un programma esclusivo che include:

- Sessioni Q&A con Jannik Sinner: accesso diretto al campione per esplorare mentalità, disciplina e filosofia dell'alta performance.

- Cena di gala di beneficenza al ristorante Fil Rouge (cucina francese): una serata elegante con Jannik Sinner e i dirigenti di Explora Journeys. I proventi sostengono la Jannik Sinner Foundation e la MSC Foundation.

- Sessioni di coaching private (posti limitati): sessioni guidate dai membri del coaching e performance team di Jannik, con interventi personali del campione.

- Sessioni wellness “In Balance” (ospiti selezionati): esperienza diretta del programma guidata dal performance team, con la presenza di Jannik.

L'itinerario completo del Prelude Journey di Explora III (luglio 2026)

La crociera di 5 notti partirà da Genova il 24 luglio 2026 con scali a Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno, per concludersi a Civitavecchia (Roma) il 29 luglio 2026. Explora III dispone di 463 suite e residence con vista mare, 5 piscine riscaldate (interne ed esterne), 7 ristoranti e 13 bar e lounge.

Dopo il Prelude Journey, la nave raggiungerà Barcellona il 1° agosto per la cerimonia ufficiale di battesimo, per poi partire il 3 agosto per il Maiden Journey verso Lisbona, inaugurando una stagione che toccherà Europa occidentale, Regno Unito, Islanda e Groenlandia.

Chi è Jannik Sinner e perché è il volto di Explora Journeys

Jannik Sinner, campione di Grand Slam e numero uno del tennis mondiale, è il global brand ambassador di Explora Journeys. La scelta non è casuale: il suo stile di gioco, apparentemente fluido e senza sforzo, ma fondato su anni di preparazione rigorosa, rispecchia la filosofia del brand. “Jannik incarna la compostezza e la concentrazione meticolosa che definiscono la nostra visione del viaggio oceanico”, ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys.

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