BizAway completa l’acquisizione di Uniglobe Alliance Travel

BizAway ha completato l’acquisizione di Uniglobe Alliance Travel, una delle principali travel management company dei Paesi Bassi.

Operativa nel settore dei viaggi aziendali dal 2006, Uniglobe Alliance Travel opera con un team di consulenti distribuiti in cinque uffici a Rotterdam, Arnhem, Goes, Almere e Alkmaar; e serve un portfolio diversificato di clienti: da istituzioni educative ed enti pubblici ad aziende e operatori marittimi specializzati.

Per BizAway l’acquisizione rappresenta un ulteriore consolidamento nei Paesi Bassi, dove serve già oltre 200 imprese clienti, attraverso la definizione di una presenza concreta e credibile in uno dei mercati di viaggi d’affari più attivi del continente. Inoltre aggiunge cinque nuove sedi alla rete internazionale di BizAway, rafforzando la capacità dell’azienda di supportare organizzazioni medie e grandi con esigenze di viaggio complesse in Europa e non solo. “Eravamo alla ricerca del partner giusto nella regione del Benelux da qualche tempo e in Alliance Travel abbiamo trovato esattamente questo - spiega il ceo di BizAway, Luca Carlucci -. Nel tempo hanno costruito qualcosa di veramente notevole: una base clienti fedele, un team qualificato e dedicato e una reputazione basata sulla qualità del servizio. La nostra ambizione è quella di continuare a crescere su queste fondamenta. Questa acquisizione rafforza la nostra posizione nei Paesi Bassi e porta nel Gruppo BizAway preziose competenze locali provenienti dall’eccellente team olandese interno. Ci consente inoltre di continuare a servire le medie e grandi aziende della regione con una proposta di viaggi d’affari ancora più forte, combinando tecnologia, supporto umano e portata internazionale.”

In seguito al completamento dell’acquisizione, Uniglobe Alliance Travel continuerà a operare sotto il marchio esistente, come parte di BizAway Group, garantendo la piena continuità per clienti, fornitori e personale. Byron Bentley continua a ricoprire il ruolo di direttore commerciale per i Paesi Bassi, guidando l’attività quotidiana dell’azienda.

Rob Jansen e Anita van Maanen, fondatori di Uniglobe Alliance Travel, aggiungono: “Siamo orgogliosi di vedere l’azienda che abbiamo costruito continuare il suo viaggio insieme a BizAway. Questo segna un momento importante in cui traghettiamo Alliance Travel nella fase successiva del suo sviluppo, con un partner che porta una forte ambizione internazionale e importanti capacità tecnologiche. Allo stesso tempo, siamo particolarmente orgogliosi di ciò che il nostro team ha raggiunto negli ultimi 20 anni. La sua dedizione, competenza e spirito imprenditoriale è stata la base del nostro successo, e siamo fiduciosi che questo continuerà a guidare l’azienda negli anni a venire.”