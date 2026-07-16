LVG Hotel Collection approda a Roma con l’Hotel San Giovanni

LVG Hotel Collection debutta a Roma con l’ingresso nel portfolio dell’Hotel San Giovanni, quattro stelle nel quartiere Appio Latino. La struttura, ricavata da un ex monastero restaurato e aperta nel 2018, dispone di 82 camere, sala meeting da 30 posti, bar, parcheggio e connessione wi-fi.
L’operazione, dopo l’annuncio di maggio, rafforza il piano di crescita del gruppo nato a Novara e aggiunge il Lazio a una rete che conta 22 hotel e oltre 1.300 camere gestite direttamente.
Per il ceo Claudio Lavagna l’approdo nella Capitale rappresenta un passaggio strategico in una delle destinazioni più competitive del turismo internazionale. La gestione passa da Gruppo Simone a LVG Hotel Collection, che punta a valorizzare l’identità della struttura mantenendo alta la qualità dell’offerta. L’hotel sorge a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano., vicino alla metropolitana.
Remo Vangelista