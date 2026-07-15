L’importanza del capitale umano: il caso Velox Group

Velox Group sceglie di puntare sul capitale umano come principale motore di crescita. Il gruppo veronese, attivo nei servizi di housekeeping, outsourcing alberghiero e facility management, ha introdotto un nuovo sistema di incentivazione che collega i risultati aziendali agli obiettivi individuali e di squadra, premiando qualità del servizio, produttività, soddisfazione del cliente e rispetto degli standard operativi.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo che vede le persone come un asset competitivo e non semplicemente come una risorsa produttiva. Una visione che ha portato il gruppo a investire nella propria Academy internazionale, attraverso programmi di formazione specialistica dedicati ai diversi profili professionali dell’hospitality, e a rafforzare la struttura manageriale con nuove figure di coordinamento e controllo operativo.

“Le aziende che cresceranno nei prossimi anni - sostiene il fondatore e presidente Gianmaria Villa - saranno quelle capaci di attrarre, formare e trattenere talenti. Nel nostro settore la qualità percepita dal cliente finale dipende direttamente dalla qualità delle persone che operano ogni giorno nelle strutture. Per questo continuiamo a investire in formazione, organizzazione e sistemi premiali che valorizzino il merito e favoriscano la crescita professionale”.

Velox Group è forte di una presenza consolidata in oltre 260 strutture ricettive distribuite sul territorio nazionale e un piano industriale che punta al raggiungimento di 100 milioni di euro di fatturato entro il 2030. L’azienda sta inoltre accelerando il proprio posizionamento nel segmento premium dell’ospitalità con la recente nascita di FIVE STARS, nuova business unit dedicata all’hôtellerie di lusso. L’obiettivo è presidiare il mercato delle strutture cinque stelle e cinque stelle lusso attraverso modelli di gestione integrata, formazione specialistica e servizi ad alto valore aggiunto.