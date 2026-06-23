Explora Journeys: debutto in Alaska nel 2027

Explora Journeys ha annunciato i viaggi di debutto in Alaska per Explora III. La prima stagione partirà a maggio del 2027 e proseguirà fino a settembre del medesimo anno.

La collezione inaugurale Alaskan Journeys Collection è stata concepita pensando a chi vuole vivere i paesaggi dell'Alaska con un ritmo rilassato, seguendo i tempi spontanei della natura.

“Segnando un nuovo ed entusiasmante capitolo del nostro portafoglio di destinazioni - dichiara Anna Nash, presidente di Explora Journeys -, la collezione inaugurale Alaskan Journeys Collection offre una gamma distintiva di esperienze che consentono agli ospiti di esplorare questa straordinaria regione con un autentico senso di connessione e scoperta”.

E prosegue: “La Alaskan Journeys Collection avvicina gli ospiti ai ghiacciai, alla fauna selvatica e alle culture che caratterizzano la regione, attraverso esperienze che spaziano dai voli in elicottero all’osservazione delle balene, fino ad autentici incontri con il patrimonio culturale delle comunità locali. Progettate con ampi spazi all’aperto e viste panoramiche senza interruzioni, le nostre navi offrono un punto di osservazione privilegiato per ammirare gli straordinari paesaggi dell’Alaska. Offriamo agli ospiti il lusso del tempo: il tempo per rallentare, creare un legame più profondo con l’Alaska e scoprire l’Ocean State of Mind”.