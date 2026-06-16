Nasce Mandala, la collezione di alta gioielleria firmata Explora Journeys

Si chiama Mandala ed è la collezione di alta gioielleria esclusiva di Explora Journeys. Realizzata in collaborazione con la designer di gioielli Fanny Blanchelande, la collezione sarà disponibile solo a bordo della flotta Explora.

“Nata dal mare e plasmata dall’‘Ocean State of Mind’, questa collezione è pensata per chi sa che un viaggio può restare con te, nella memoria e nei piccoli rituali privati che portiamo con noi. Ogni pezzo è immaginato come una traccia di luce, una protezione silenziosa e un promemoria di equilibrio e appartenenza – dice Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Traducendo l’anima del nostro brand in lusso indossabile, offriamo ai nostri ospiti un ricordo intimo e permanente di quella sensazione di calma, prospettiva e connessione anche dopo aver messo piede a terra”.

La creazione della collezione di alta gioielleria è direttamente ispirata all’emblema di Explora Journeys.

Tre le linee, che accanto ai design principali affiancano i pezzi T/T (TenderTo), interpretazioni più piccole e delicate delle creazioni iconiche. La linea Origin è centrata sull’emblema della famiglia e trasforma l’antica geometria in talismani luminosi e potenti di equilibrio e trasformazione, pensati per vivere a contatto con la pelle. La linea Horizon cattura l’interazione tra mare e cielo; esprime calma sofisticata e il lusso dello spazio aperto, riflettendo lo scintillio e il movimento dell’oceano. Infine, la linea Odyssey, ispirata allo spirito mediterraneo, utilizza il linguaggio emotivo del colore, della luce e dei mosaici per creare pezzi espressivi e gioiosi.

La collezione sarà disponibile in esclusiva a bordo di Explora III a partire dal viaggio inaugurale del 24 luglio 2026, e sarà presentata all’interno di uno spazio dedicato presso l’Ocean Atelier, la boutique di gioielleria della nave, prima di estendersi progressivamente alle altre navi della flotta di Explora Journeys.