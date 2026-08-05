Francia: piano da 8,2 miliardi di euro per gli aeroporti di Parigi

Un piano di investimenti da 8,2 miliardi di euro per il potenziamento degli aeroporti di Paris Charles de Gaulle e Paris Orly. Il Governo francese e la società di gestione degli scali parigini, Groupe Adp, hanno raggiunto un’intesa sul nuovo Economic Regulation Agreement (ERA), l’accordo che definirà le linee di sviluppo e le risorse destinate alle due infrastrutture aeroportuali di Parigi nei prossimi otto anni.

L’intesa apre così la strada al più consistente piano di investimenti mai programmato per i due principali hub francesi, con il fine di rafforzarne la competitività internazionale e di mantenere al contempo sotto controllo le tariffe aeroportuali.

L’approvazione definitiva dell’accordo, riporta Travel Mole, è prevista entro la fine di novembre.

Secondo Groupe ADP, il programma consentirà di consolidare il ruolo strategico di Charles de Gaulle e Orly come principali porte d’accesso internazionali alla Francia, sostenendo al tempo stesso la crescita futura del traffico. Le previsioni indicano un incremento medio annuo dei passeggeri dell’1,9% nel periodo compreso tra il 2026 e il 2034.