Norwegian Cruise Line alza il velo su Great Tides Waterpark, la nuova attrazione che sorgerà nella sua isola privata Great Stirrup Cay, alle Bahamas.

Si tratta di un grande parco acquatico, che si svilupperà in un’area di 2,4 ettari, proponendo esperienze immersive, intrattenimento e ristorazione a tema.

L’inaugurazione è fissata per il 4 settembre 2026.

Tra le attrazioni di punta dell’area: il Wandering River, il primo tunnel immersivo realizzato in un parco acquatico; il Great Slide, uno scivolo per quattro persone; l’area giochi acquatici per famiglie Splash Cay; la Tidal Tower con i suoi Breakwater Blasters, i primi scivoli doppi ‘Master Blaster’ dei Caraibi, che spingono i gommoni in salita e attraverso discese ripide e curve grazie a getti d’acqua ad alta pressione; e il Cliffside Cove, il più alto trampolino per tuffi dalle scogliere realizzato in un parco acquatico.

L’offerta food del Great Tides Waterpark proporrà una variegata proposta culinaria ispirata all’isola, che spazierà dai piatti barbecue (Low Tide Smoke) ai frutti di mare (Catch of the Cay) per arrivare ai dessert rinfrescanti (Tidal Treats). Gli ospiti potranno anche rilassarsi con un drink al Grotto Bar, situato a Cliffside Cove, sotto il Great Slide.

“Dalle attrazioni adrenaliniche alle attività per famiglie, dalle opzioni di ristorazione uniche alle tranquille aree relax, il Great Tides Waterpark rifletterà il design innovativo, le dimensioni e l’avventura che attendono coloro che visitano l’isola - spiega Marc Kazlauskas, presidente di Norwegian Cruise Line -. Insieme ai miglioramenti che stiamo apportando a Great Stirrup Cay, continuiamo ad ampliare le opzioni per i nostri ospiti, affinché possano godersi una giornata in paradiso senza compromessi. Questa magnifica isola offre qualcosa per tutti, sia che cerchino emozioni forti, momenti di relax o una combinazione di entrambi.”