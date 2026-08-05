Only in Hong Kong, la nuova campagna della città

Si chiama ‘Only in Hong Kong’ il nuovo brand di destinazione che invita i viaggiatori a scoprire la città andando oltre il suo iconico skyline.

La nuova campagna punta a creare un legame emotivo con i visitatori, celebrando l’energia, la cultura e gli affascinanti contrasti che rendono Hong Kong una destinazione unica al mondo. Con il claim “Una città fatta per essere vista. Una città fatta per essere sentita.”, la metropoli si riposiziona come “la città cosmopolita dell'Asia” e pone la sua diversità e le sue esperienze di viaggio uniche al centro della sua comunicazione.

Pensato per i viaggiatori di oggi, sempre più orientati alla ricerca di esperienze autentiche, il nuovo brand combina storytelling coinvolgente e suggerimenti di viaggio pratici, offrendo agli agenti di viaggi uno strumento efficace per ispirare i propri clienti e creare itinerari capaci di cogliere l’essenza della destinazione. Dalle eccellenze gastronomiche ai quartieri più vivaci, dalle esperienze culturali alle attività più sorprendenti, “Only in Hong Kong” mette in luce momenti memorabili che lasciano un segno e permettono di vivere appieno lo spirito della città.

Le esperienze proposte includono gite a bordo dello Star Ferry, escursioni con vista panoramica, eventi al nuovo stadio Kai Tak, incontri nei quartieri tradizionali, partite di Mahjong, spiagge nascoste e la vivace scena internazionale di hotel e bar della città. Invece delle classiche immagini patinate, “Only in Hong Kong” si concentra su scene autentiche di vita quotidiana. L’obiettivo è rendere tangibile l'atmosfera della città attraverso colori, suoni ed esperienze culinarie.

Questi valori plasmano anche la nuova identità visiva, che richiama l'eredità di un tradizionale timbro cinese con la moderna energia elettrica delle iconiche insegne al neon. Il logo è plasmato dalla storia per la quale sono stati sviluppati 16 colori. Ogni colore rappresenta un luogo o un elemento caratteristico di Hong Kong.

“Only in Hong Kong” si propone inoltre di fungere da piattaforma di comunicazione congiunta per l'intero settore turistico. A tal fine, l'HKTB sta collaborando con partner dei settori del turismo, dell'ospitalità, della ristorazione, del commercio al dettaglio, degli eventi e dell'aviazione. L'obiettivo è rafforzare ulteriormente l'immagine internazionale di Hong Kong e attrarre un maggior numero di visitatori. La campagna verrà lanciata gradualmente in un totale di 22 mercati di provenienza.